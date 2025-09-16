Lkw brennt nach Unfall aus – A61 zeitweise voll gesperrt

STROMBERG – Ein Lkw ist bei einem Unfall auf der Autobahn A61 bei Stromberg (Kreis Bad Kreuznach) vollständig ausgebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein anderer Lastwagen am Nachmittag wegen eines technischen Problems in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf dem Seitenstreifen gestanden. Ein 51-Jähriger sei mit seinem Lkw dann leicht nach rechts von der Straße abgekommen und seitlich mit dem stehenden Sattelzug zusammengestoßen. Der Lkw fing daraufhin Feuer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 51-Jährige leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer blieb der Polizei zufolge unverletzt. Es sei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Warum es zu dem Unfall kam, sei noch unklar.

Im Zuge der Bergungsarbeiten war die A61 vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Dadurch kam es laut Polizei zu Staus und mehreren weiteren Unfällen. Genauere Angaben hierzu machte die Polizei nicht. Seit dem späten Abend ist auch die Sperrung in Fahrtrichtung Ludwigshafen wieder aufgehoben.