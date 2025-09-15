Zwei Verfolgungsjagden in einer Nacht! Raser-Wahnsinn endet mit Crash und Festnahme!

SAARBRÜCKEN – Am heutigen Morgen, gegen 00:50 Uhr, wurde der Polizei ein weißer Ford Fiesta ohne Kennzeichen gemeldet, der auf der Saarbahntrasse in der Saarbrücker Innenstadt fuhr.

Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete über die BAB 620 in Richtung BAB 6. Die Verfolgung wurde schließlich abgebrochen.

Zweite Festnahme und Blutprobe

Gegen 02:20 Uhr wurde das Fahrzeug erneut gesichtet. Der Fahrer entzog sich abermals einer Kontrolle und fuhr auf die BAB 620 in Richtung Saarlouis. Im Bereich der Anschlussstelle Gersweiler gelang es den Beamten schließlich, den Ford Fiesta zu stoppen. Dabei entstand leichter Sachschaden am Pkw und am Streifenwagen.

Der 27-jährige Fahrer, ein deutscher Staatsbürger, wurde widerstandslos festgenommen. Da bei ihm Anzeichen für den Einfluss berauschender Mittel festgestellt wurden, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Die Polizei bittet Zeugen und potenziell Geschädigte, sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321233 in Verbindung zu setzen.