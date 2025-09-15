Land- und Baumaschinenmechatroniker aus Zerf holt Bronze bei Europameisterschaft der Berufe

ZERF/HERNING – Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft hat bei den EuroSkills 2025 in Herning/Dänemark herausragende Ergebnisse erzielt.

32 Spitzenfachkräfte traten in 28 Disziplinen an und überzeugten mit Können, Kreativität und Teamgeist. Am Ende standen 22 Medaillen und der Europameistertitel im Speed-Programming auf der Habenseite und Platz 2 im Nationenranking – ein eindrucksvolles Zeichen für die Stärke der beruflichen Bildung „Made in Germany“. Das Team Germany holte insgesamt 7 Gold-, 6 Silber-, 3 Bronze- und 6 Exzellenzmedaillen für herausragende Leistung.

Einer dieser Spitzenfachkräfte ist Land- und Baumaschinenmechatroniker Philipp Allkämper (23) aus Zerf (Rheinland-Pfalz), der Bronze in seiner Disziplin holte: „Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht, umso glücklicher und stolzer bin ich. Wir hatten tolle Wettbewerbstage, und die anderen beiden Teilnehmenden haben es definitiv verdient. Ich habe es zuerst gar nicht realisiert, es war ein seltsames Gefühl, ich kann es kaum in Worte fassen. Ich möchte meinem Trainer für die hervorragende Vorbereitung und dem gesamten Team im Hintergrund danken. Es hat alles super geklappt, und ich bin sehr dankbar für diese einmalige Chance, hier teilnehmen zu dürfen. Der Wettbewerb an sich ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Heute wird gefeiert!“

Die EuroSkills sind Europas größte Leistungsschau der beruflichen Bildung: 585 Teilnehmende aus 32 Nationen zeigten vor über 100.000 Zuschauer*innen in 38 Disziplinen ihr Können. Für Deutschland erwies sich der Wettbewerb als großer Erfolg – ein Beweis für die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der dualen Ausbildung und ein Motivationsschub für junge Talente im ganzen Land.

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend: „Die EuroSkills zeigen, wie vielfältig und stark die berufliche Bildung in Europa ist. In Dänemark bewies das deutsche Team eindrucksvoll, was handwerkliche Spitzenleistung bedeutet. 2027 bringen wir in Düsseldorf die besten Talente aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung zusammen, um Exzellenz sichtbar und erlebbar zu machen. Die Bundesregierung wird diesen europäischen Moment nutzen, um gemeinsam mit starken Partnern die Zukunft der Berufsbildung aktiv zu gestalten." Die Bundesministerin hatte die EuroSkills am vergangenen Freitag besucht und kam dort auch in den Austausch mit deutschen Wettkampfteilnehmenden.

Die Ergebnisse haben Signalwirkung weit über die Medaillen hinaus: Die intensive Vorbereitung, die Trainings und der internationale Austausch machen die Teilnehmenden zu Botschafter*innen für ihre Berufe und zu Vorbildern für die junge Generation. Sie zeigen, wie attraktiv berufliche Bildung ist – und dass Exzellenz in Handwerk, Industrie und Dienstleistung die Zukunft Deutschlands mitgestaltet.

Hubert Romer, Offizieller Delegierter von WorldSkills Germany, und Dr. Hendrik Voß, Technischer Delegierter für die EuroSkills, betonen gemeinsam: „Die beeindruckenden Leistungen unseres Teams machen uns sehr stolz. Sie bilden eine hervorragende Basis für die EuroSkills 2027 in Düsseldorf. Unsere Spitzenfachkräfte zeigen, welches Potenzial in der beruflichen Bildung steckt – und sie tragen dazu bei, ihr Image nachhaltig aufzuwerten.“

Auch für Wirtschaft und Gesellschaft haben die EuroSkills eine enorme Bedeutung: Sie stärken Ausbildungsstandards, sichern Fachkräfte und bringen Innovationen auf den Weg.

„Mit ihrem Einsatz und ihrem Können haben unsere Spitzenfachkräfte in Herning Maßstäbe gesetzt“, sagt Michael Hafner, Vorstandsvorsitzender von WorldSkills Germany. „Ihre Erfolge sind ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft und ein klares Signal, wie wichtig berufliche Bildung für die Zukunft Deutschlands ist.“

Ein Blick nach vorn zeigt: Der nächste große Meilenstein wartet schon. Gemeinsam mit Luxemburg wird Deutschland 2027 erstmals selbst Gastgeber der EuroSkills sein. In Düsseldorf steigt die Jubiläumsausgabe – die 10. Europameisterschaft der Berufe. Erwartet werden rund 800 Fachkräfte aus ganz Europa sowie über 150.000 Besucher*innen. Für Team Germany ist das eine Heim-EM und eine einzigartige Gelegenheit, die Stärke der beruflichen Bildung einem breiten Publikum zu präsentieren.

Die Medaillengewinner*innen der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft bei den EuroSkills Herning 2025

Gold

Lutz König, Bauschreiner*in, Bayern

Anna Telle, Gesundheits- und Sozialbetreuung, Sachsen

Olivia Hänsig, Konditor*in, Schleswig-Holstein

Kimi Wößner und Timo Dietrich, Mechatronik, Baden-Württemberg, Best of Nation

Moritz Wagner, Möbelschreiner*in, Bayern

Franz Georg Lehnert, Stuckateur*in, Bayern

Linus Großhardt, Zimmerer*Zimmerin, Baden-Württemberg

Silber

Carina Bühler, CNC-Fräsen, Baden-Württemberg

Johannes Renner, Kfz-Mechatronik, Baden-Württemberg

Anna Hüllner, Maler*in, Baden-Württemberg

Florian Quade, Maurer*in, Brandenburg

Lukas Hertkorn, Web Development, Baden-Württemberg

Johanna Lexau und Lucas Rother, IT Network Systems Administration, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen

Bronze

Philipp Allkämper, Land- und Baumaschinenmechatronik, aus Zerf, Rheinland-Pfalz

Andreas Mandl und Fabian Obermeier, Robot Systems Integration, Bayern

Muhammed Ali Lamain (Baden-Württemberg) und Louis Ritschel (Bayern), Stahlbetonbauer*in

Exzellenzmedaillen

Vincent Hesse, Anlagenelektronik, Brandenburg

Klaus Vetter, Anlagenmechaniker SHK, Bayern

Niklas Ring, Bäcker*in, Rheinland-Pfalz

Jan Dirkschnieder, Bodenleger*in, Nordrhein-Westfalen

Luis Brauner, Fliesenleger*in, Nordrhein-Westfalen

Simon Brebeck, Software Applications Development, Nordrhein-Westfalen, Europameister Speed-Programming

Ebenfalls an den EuroSkills Herning 2025 teilgenommen hatten Pascal Büschel (Elektroinstallation) aus Bayern, André Pauly (Kälte- und Klimatechnik) aus Nordrhein-Westfalen, Moritz Stritter (Koch*Köchin) aus Rheinland-Pfalz, Paul Mähringer (Mechanical Engineering CAD) aus Baden-Württemberg, Miriam Dickmann (Nutzfahrzeugtechnik) aus Hamburg und Heiko Frankenhauser (Schweißen) aus Baden-Württemberg.

Die Teilnahme der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft der Berufe 2025 erfolgt in Kooperation von WorldSkills Germany und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Sie wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Darüber hinaus ist Mewa als Presenter-Partner von WorldSkills Germany offizieller Partner der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft der Berufe. Die Teilnehmenden in den Disziplinen Web Development, Konditor*in, Bauschreiner*in und Mechanical Engineering CAD werden unterstützt durch die Neumayer Stiftung.

