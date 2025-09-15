Neuer Großherzog: Diese Gäste kommen zum Thronwechsel in Luxemburg

0
Luxemburg bekommt nach 25 Jahren einen neuen Großherzog: Prinz Guillaume. Foto: Harald Tittel/dpa

LUXEMBURG – Zum Thronwechsel in Luxemburg kündigen sich mehrere Staatsoberhäupter aus Europa an. Am 3. Oktober übergibt Großherzog Henri als Staatschef nach 25 Jahren die Amtsgeschäfte an seinen Sohn Guillaume.

Der großherzogliche Hof gibt eine erste Liste mit prominenten Gästen aus dem Ausland bekannt.

Aus den Niederlanden werden König Willem-Alexander, Königin Máxima und die Thronfolgerin Catharina-Amalia zu den Feierlichkeiten anreisen, hieß es. Aus Belgien kommen demnach König Philippe, Königin Mathilde und deren Tochter, Kronprinzessin Elisabeth.

Aus Deutschland stehen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Gattin Elke Büdenbender auf der Liste. Sie werden wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte Macron am abendlichen Gala-Dinner teilnehmen. Die EU wird von Ratspräsident António Costa und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola vertreten.

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog.

Vorheriger ArtikelMit dem Auto der Mutter: 18-Jähriger fährt angetrunken ohne Führerschein
Nächster ArtikelKreishandwerkerschaft: Über 100 Jahre Ehrenamt gewürdigt – Verleihung der Goldenen Ehrennadel

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.