Mit dem Auto der Mutter: 18-Jähriger fährt angetrunken ohne Führerschein

Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

KAISERSLAUTERN – Ein 18-Jähriger ist in Kaiserslautern ohne Führerschein gefahren, mutmaßlich mit Erlaubnis seiner Mutter.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte sie den jungen Autofahrer in der Nacht auf Sonntag. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem gab er an, vor der Fahrt ein alkoholisches Getränk getrunken zu haben. Damit überschritt er die für ihn geltende 0-Promille-Grenze. 

Die Polizei nahm ihn mit auf die Dienststelle und belehrte ihn über seine Rechte und Pflichten als Beschuldigter in einem Strafverfahren, heißt es. Dort habe er angegeben, dass ihm seine Mutter erlaubt habe, mit ihrem Auto zu fahren. Als Halterin wird gegen diese wegen des Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis ebenfalls strafrechtlich ermittelt, so die Polizei.

