Update: Geldautomat in Mayschoß gesprengt – Täter flohen mit dunklem PKW

0
Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild

MAYSCHOß. Nach der Sprengung eines Geldautomaten am 15.9.2025, gegen 2.51, Uhr in Mayschoß sucht die Polizei weiterhin nach vermutlich vier Tätern, von denen einer wahrscheinlich das Fluchtfahrzeug fuhr. Zeugenaussagen zufolge sollen diese nach der Sprengung mit einem dunklen PKW in Richtung Altenahr geflüchtet sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Bargeld entwendet, es blieb beim Versuch. Der freistehende Geldautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Weiterhin wurden zwei in der Nähe parkende Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0261/92156-390 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)

Vorheriger ArtikelUpdate: Ehepaar stirbt bei Flugzeugabsturz in der Nähe von Fließem

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.