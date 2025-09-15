RLP: Geldautomaten-Sprengung in der Nacht – Polizei leitet Fahndung ein

0
Foto: Patrick Pleul / dpa / Symbolbild

MAYSCHOß. Die Polizei hat nach einer Sprengung eines Geldautomaten in Mayschoß am 15.9.2025, gegen 2.51 Uhr, durch unbekannte Täter eine Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit.

Die Polizei fragt:

  • Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben?
  • Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten?
  • Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261/ 921560. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)

Vorheriger Artikel++ Ultraleichtflugzeug bei Fließem abgestürzt – zwei Menschen sterben ++
Nächster ArtikelTrier: Säugling geschüttelt? Plädoyers in Prozess um totes Baby erwartet

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.