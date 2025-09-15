Trier: Säugling geschüttelt? Plädoyers in Prozess um totes Baby erwartet

Ein Vater ist wegen Totschlags angeklagt. Er bestreitet aber, sein Baby geschüttelt zu haben. Wie der Prozess weitergeht.

0
Eingang des Landgerichts Trier mit Glasdach, umgeben von Fenstern und Büschen bei Tageslicht.
Das Trierer Landgericht; Foto: lokalo.de (se)

TRIER. Der Prozess gegen einen Vater wegen seines toten Babys geht vor dem Landgericht Trier dem Ende zu. Am heutigen Montag (9.30 Uhr) werden die Plädoyers erwartet, wie der Gerichtssprecher sagte.

Die Beweisaufnahme sei bereits geschlossen. Der 28-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Der Mann soll seinen drei Monate alten Sohn im April 2022 so heftig geschüttelt haben, dass dieser später an den Folgen starb. Zum Prozessauftakt im August hatte der Angeklagte bestritten, den Säugling geschüttelt zu haben. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelRLP: Geldautomaten-Sprengung in der Nacht – Polizei leitet Fahndung ein
Nächster ArtikelNeues Bestattungsgesetz: „Flussbestattung wird einen festen Platz einnehmen“

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.