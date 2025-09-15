++ Ultraleichtflugzeug bei Fließem abgestürzt – zwei Menschen sterben ++

FLIEßEM. In der Nacht auf den heutigen Montag wurde die Polizeiinspektion Bitburg über ein vermisstes Ultraleichtflugzeug mit zwei Insassen informiert, welches planmäßig gegen 20.30 Uhr auf dem Flugplatz Bitburg landen sollte. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Kontakt zum Radar im Bereich Malbergweich abgerissen war.

Im Rahmen anschließender umfangreicher Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei konnte das Flugzeug gegen 2.45 Uhr abgestürzt auf einem Feld in der Nähe der Ortslage Fließem lokalisiert werden. Bei den beiden Insassen konnte durch den hinzugerufenen Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden.

Die Absturzursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diesbezüglich sind momentan noch keine weiteren Angaben möglich. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren mit ca. 50 Einsatzkräften, die Wehrleitung Bitburger Land, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie vier Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bitburg. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)