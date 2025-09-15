A60: PKW überschlägt sich mehrfach bei Bergweiler – Fahrer schwerverletzt

WITTLICH. Am 15.9.2025, gegen 9.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die A60 von Landscheid aus kommend in Richtung Wittlich. Etwa in Höhe des Parkplatzes Fintenkapelle bei Bergweiler verlor er bei Starkregen in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort prallte er gegen die Böschung und überschlug sich nach Zeugenangaben mehrfach. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst samt Notarzt, der Hubschrauber Christoph 10, die Feuerwehr Landscheid, die Autobahnmeisterei Wittlich, ein Abschleppdienst, sowie die Polizeiinspektion Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)