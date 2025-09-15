iPad weg: Diebstähle aus Fahrzeugen und Alkoholfahrt in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Sonntag und den heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen und eine Trunkenheitsfahrt mit Führerscheinentzug im Großherzogtum.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. So zum Beispiel am Nachmittag des 14.9.2025 in ein Fahrzeug in der Rue de la Fontaine in Esch, bei dem ersten Informationen nach ein Täter ins Innere gelangte und u.a. ein iPad entwendete.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde in der Nacht zum 15.9.2025 in der Rue de la Chapelle in Echternach, bei dem ersten Informationen nach ein Täter sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschaffte und dieses durchwühlte.

Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Abend des 14.9.2025 wurde zudem der Polizei in Redange-sur-Attert ein Fahrzeug gemeldet, das in die falsche Richtung einer Einbahnstrasse fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)