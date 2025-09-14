RLP: Glasflasche in Disco geworfen – zwei Polizisten verletzt – Schreckschusswaffen abgefeuert

LUDWIGSHAFEN. Ein 23-jähriger Ludwigshafener warf in der Nacht zum Sonntag in einer Ludwigshafener Diskothek eine Glasflasche in die Menge. Dadurch wurde ein 16-Jähriger leicht verletzt.

Als die Polizei kam, beleidigte der 23-Jährige die Polizeikräfte und bespuckte einen Beamten. Auf dem Weg zur Polizeidienststelle leistete er weiterhin Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands eingeleitet.

Ebenfalls am Samstagabend wurde die Polizei nach Ludwigshafen-Mundenheim gerufen: Mehrere Notrufe berichteten über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Streit derart eskaliert war, dass Schreckschusswaffen abgeschossen wurden und Reizgas versprüht wurde. Verletzt wurde niemand. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet. (Quelle: dpa)