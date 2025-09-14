Rot-Rekord nach 27 Sekunden: Kaiserslautern schlägt Fürth

KAISERSLAUTERN – Nach dem schnellsten Platzverweis in der Geschichte der 2. Fußball-Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren.

Trotz mehr als 90 Minuten in Unterzahl hielten die Franken gut mit, unterlagen am Ende aber deutlich mit 0:3 (0:1). Naatan Skyttä brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, Ivan Prtajin erhöhte in der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack (58./64.).