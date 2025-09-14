Rot-Rekord nach 27 Sekunden: Kaiserslautern schlägt Fürth

KAISERSLAUTERN – Nach dem schnellsten Platzverweis in der Geschichte der 2. Fußball-Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren.
Trotz mehr als 90 Minuten in Unterzahl hielten die Franken gut mit, unterlagen am Ende aber deutlich mit 0:3 (0:1). Naatan Skyttä brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, Ivan Prtajin erhöhte in der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack (58./64.).
Kaiserslautern hatte in Überzahl deutlich mehr Ballbesitz, münzte diesen aber nur stellenweise in Torgefahr um. Die Fürther nahmen den frühen Rückschlag mit Fassung und machten selbst Druck, Branimir Hrgota verpasste per Freistoß nur knapp den Ausgleich (44.). In der zweiten Hälfte schaltete Kaiserslautern dann einen Gang hoch. Prtajin sorgte mit seinen ersten beiden Toren für den FCK für klare Verhältnisse, die Pfälzer ließen danach nichts mehr anbrennen.