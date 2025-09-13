Überfall in Luxemburg: Mit Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen

LUXEMBURG. Am 12.9.2025 wurde der Police Grand-Ducale gegen 20.30 Uhr ein versuchter Diebstahl mittels Gewalt bei der Luxexpo gemeldet.

Drei Täter hätten eine Person mit einem Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen, um an deren Brieftasche zu gelangen, daraufhin flüchteten die Täter. Die Polizei konnte jedoch später drei tatverdächtige Personen stellen. Zwei der Personen wurden zur sozialpädagogischen staatlichen Erziehungsanstalt, in der sie bereits untergebracht waren, zurückgebracht. Die dritte Person wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch in eine Erziehungsanstalt überführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)