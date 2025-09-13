Alkoholfahrt über Treppe und betrunkene Randalierer in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale eine Alkoholfahrt sowie zwei betrunkene Randalierer.

Am frühen Morgen des 13.9.2025 fiel Polizeibeamten ein Fahrzeug auf, welches von der rue Large in die rue Sigefroi in der Hauptstadt mit hoher Geschwindigkeit einbog. Das Fahrzeug bog hierbei zu früh ab und fuhr dort über Treppen, wodurch es kurz abhob. Bei der Kontrolle fiel der Alkoholtest der Fahrerin positiv aus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am 12.9.2025, gegen 21.30 Uhr, fiel Polizeibeamten eine stark alkoholisierte Person auf, welche die Place de la gare auf dem städtischen Bahnhof bei regem Verkehr mehrere Male überqueren wollte. Die Person kam trotz mehreren Aufforderungen der Polizisten, den Zebrastreifen zu nutzen, diesen nicht nach und benahm sich zunehmend aggressiv den Beamten gegenüber. Da die Person eine Gefahr für sich selbst sowie für Dritte darstellte, wurde diese nach ärztlicher Untersuchung in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Ebenfalls am 12.9., gegen 21.30 Uhr, wurde der Polizei eine Person gemeldet, welche vor einem Lokal in der rue du fort Wedell am städtischen Bahnhof Passanten anpöbeln würde. Bei der Kontrolle trafen die Beamten auf eine stark alkoholisierte Person, die sich nicht beruhigen ließ. Da die Person eine Gefahr für sich selbst sowie für Dritte darstellte wurde auch diese nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)