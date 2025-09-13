80-Jähriger auf A61 in PKW eingeklemmt – schwerverletzt von Feuerwehr befreit

DAXWEILER. Am heutigen Samstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs auf der A61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West.

Hierbei fuhr der 80-jährige Unfallverursacher aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 57-jährigen Verkehrsteilnehmers auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde hierbei derart beschädigt, dass der Fahrzeugführer in seinem PKW eingeklemmt wurde und durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden musste. Der 80-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam in das nächstgelegene Krankenhaus. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen von 6.13 Uhr bis 7.27 Uhr voll gesperrt. Aufgrund dessen kam es zu einem Rückstau. In besagtem Rückstau meldeten Verkehrsteilnehmer einen Reisebus, welcher trotz stehenden Verkehrs einen Fahrstreifenwechsel vollziehen wollte und dementsprechend die Rettungsgasse blockierte. Der Reisebus wurde durch eine hinzugerufene Streife einer Kontrolle unterzogen und muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)