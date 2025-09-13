++ Saarland: Der 20-jährige Jonas K. wird vermisst ++

Foto: Polizeiinspektion Saarlouis

SCHWALBACH. Die Polizei sucht nach dem Heranwachsenden Jonas Kientz (20). Dieser wurde zuletzt am 7.9.2025 von seiner Mutter am Bahnhof in Saarlouis-Roden gesehen. Herr Kientz besuchte noch bis einschließlich Freitag, 12.09.2025, seine Ausbildungsstätte in Homburg.

Letztmalig hatte er am Abend des 12.9.2025 noch telefonischen Kontakt zu seiner Mutter. Seit diesem Zeitpunkt ist er nicht zu seiner Wohnanschrift in Schwalbach-Hülzweiler zurückgekehrt und nicht mehr erreichbar. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.

Personenbeschreibung:

  • männlich
  • 1,75 m groß
  • 20 Jahre alt
  • normale Statur
  • kurze braune Haare
  • schwarze Baseballmütze
  • Vollbart

Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Kientz (Quelle: Telefon: 06831/9010). (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)

