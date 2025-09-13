TRIER SPIELT 2025: Kostenloses Spielfest verwandelt die Trierer Innenstadt

Am heutigen Samstag, 13. September 2025, gehört die Trierer Innenstadt ab 10 Uhr ganz den Kindern, Familien und Spielfreudigen aller Altersklassen. Bereits zum 27. Mal findet TRIER SPIELT, das größte kostenlosen Spielfest der Region, statt.

Polizei, Feuerwehr & Co. hautnah erleben

Ob einmal in die Uniform der Polizei schlüpfen, das Lenkrad eines Feuerwehrautos halten oder in einem Müllfahrzeug Platz nehmen – die Besucher von TRIER SPIELT können Berufe und Einsatzfahrzeuge hautnah kennenlernen. Auch das Rote Kreuz und das THW präsentieren ihre Arbeit mit Mitmach-Stationen.

Sport, Spiel und Action für alle

Von Lacrosse über Rugby bis American Football: Zahlreiche Sportarten laden zum Ausprobieren ein. Wer es technisch mag, kann sich mit einem Tischtennis-Roboter messen. Für Action sorgen außerdem Hüpfburgen, Bobby-Car-Rennen, der Human-Soccer-Table sowie ein riesiger Buddelplatz.

Kreative Mitmachaktionen

Neben Sport und Action kommt auch die Kreativität nicht zu kurz: Kinder können basteln, malen, Schmuck entwerfenoder eigene Märchen erfinden. So entsteht überall in der Innenstadt ein buntes Mitmachprogramm.

Musik, Tanz & Show auf der RTL-RADIO-Bühne

Ein fester Publikumsmagnet ist die RTL-RADIO-Bühne im Brunnenhof. Dort wechseln sich Tanz- und Ballettformationen mit Auftritten der Karl-Berg-Musikschule und der Modern Music School ab. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Gesang und Tanz freuen.

Ein Fest für die ganze Region

TRIER SPIELT hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als fester Termin im Trierer Veranstaltungskalender etabliert. Mit seinem kostenlosen Angebot für Groß und Klein gilt es als einzigartig in der Region.

Weitere Infos und das komplette Programm gibt es auf www.treffpunkt-trier.de.