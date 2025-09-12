Lenkung defekt, Reifen gerissen! Polizei zieht schrottigen Schulbus aus dem Verkehr

KAISERSLAUTERN – Am heutigen Freitag, 12.09.25, zog die Polizei einen Schulbus in Kaiserslautern aus dem Verkehr, der erhebliche Sicherheitsmängel aufwies. Die Kontrolle erfolgte aufgrund eines Hinweises eines besorgten Vaters.

Zahlreiche Defekte an Fahrzeug und Ausstattung

Beamte des Schwerverkehrkontrolltrupps nahmen den Bus nach seiner morgendlichen Schultour genauer unter die Lupe. Bei der technischen Überprüfung stellten sie eine Reihe gravierender Mängel fest. Darunter ein Blech, das an einem Reifen schliff, ein tiefer Riss in einem Reifen der Vorderachse, undichte Stellen an Lenkgetriebe und Abgasanlage sowie eine defekte Luftfederung. Auch Blinker und Motorkontrollleuchte waren fehlerhaft.

Im Fahrgastraum lösten sich zwei Sitzbänke. Zudem war das Fach für den Verbandskasten verschlossen. Nach der Beseitigung des am Reifen schleifenden Blechs durfte der Bus unter Polizeibegleitung zur Werkstatt gefahren werden. Die Nutzung für den Personenverkehr bleibt bis zur vollständigen Behebung aller Mängel untersagt.