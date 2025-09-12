Trier: Straßensperrungen wegen Frauenlauf am Sonntag

0
Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, verläuft der 5. Edith-Lücke-Frauenlauf am Sonntag, 14. September, auf einer Länge von fünf Kilometern durch die Trierer Innenstadt.

Ab 8.30 Uhr ist der Startbereich in der Weimarer Allee gesperrt. Die Strecke verläuft anschließend durch folgende Straßen, die bis circa 11 Uhr abgesperrt werden:

Balduinstraße, Christophstraße, Porta-Nigra-Umfeld, Nordallee, Simeonstiftplatz, Margarethengässchen, Simeonstraße, Hauptmarkt, Domfreihof, Liebfrauenstraße, An der Meerkatz, Am Breitenstein, Konstantinstraße, Brotstraße, Neustraße, Germanstraße, Wechselstraße, Weberbach, Mustorstraße, Ostallee, Kreisverkehr An den Kaiserthermen und Olewiger Straße bis zum Amphitheater.

Die Strecke des Frauenlaufs verläuft durch die Straßen der östlichen Innenstadt, die deshalb am Sonntagvormittag für den Verkehr gesperrt sind. Grafik: Silvesterlauf e.V.

Der Lieferverkehr in der Simeonstraße ist in dieser Zeit nicht oder nur eingeschränkt möglich. Örtliche Umleitungen sind ausgeschildert. Die Fußgänger und die Zuschauer der Veranstaltung werden gebeten die abgegrenzte Laufstrecke nicht zu betreten.

