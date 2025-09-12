RLP: Was Steuerzahler bei Überweisungen jetzt beachten müssen

KOBLENZ/MAINZ – Steuerzahler in Rheinland-Pfalz müssen künftig den exakten Empfänger bei Überweisungen an das Finanzamt angeben.

Wie das Landesamt für Steuern mitteilte, muss dieser «Finanzamt Idar-Oberstein» lauten. Das Finanzamt Idar-Oberstein ist für den Zahlungsverkehr aller Finanzämter in Rheinland-Pfalz zuständig.

Andere Empfängernamen könnten für Verzögerungen oder Fehlüberweisungen sorgen.

Hintergrund ist, dass Banken ab dem 5. Oktober bei Überweisungen innerhalb der EU prüfen, ob IBAN und Empfängername übereinstimmen.