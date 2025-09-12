Mord an Touristin vor 31 Jahren bei «Aktenzeichen XY»

0
Unterhalb der Festung war damals die Leiche der Touristin gefunden worden. (Archivbild)Thomas Frey/dpa

KOBLENZ – 31 Jahre nach dem Mord an einer US-amerikanischen Touristin in Koblenz wird der Fall in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» thematisiert.

«Eine neue Fallanalyse zeigt: Es handelt sich um einen männlichen Einzeltäter, damals zwischen 18 und 25 Jahren, vermutlich aus der Region», heißt es in einer Mitteilung zur Sendung am kommenden Mittwoch. «Entscheidend ist eine DNA-Spur, die eindeutig dem Täter zugeordnet werden kann.»

Die damals 24 Jahre alte Amy Lopez wurde am 26. September 1994 unterhalb der Festung Ehrenbreitstein ermordet. Sie wurde nach früheren Angaben der Polizei auch Opfer eines Sexualverbrechens. 2024 teilten die Ermittler mit, dass bei der Überarbeitung des Falls durch moderne Methoden männliche DNA-Spuren an Asservaten gefunden worden seien.

