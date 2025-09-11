Hangrutsch und umgestürzter Baum: Züge im Saarland ausgebremst

SAARBRÜCKEN – Wegen eines Hangrutsches auf der Bahnstrecke zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern kommt es derzeit zu Zugverspätungen.

Etliche Züge im Fernverkehr würden über Neunkirchen umgeleitet und verspäten sich dadurch um rund 15 Minuten, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Erdrutsch sei bei Saarbrücken-Schafbrücke an den Gleisen passiert.

«Die Maßnahmen sind angelaufen, dass wir die Befahrbarkeit schnellstmöglich wieder herstellen», sagte ein Bahnsprecher. Vor Ort brauche man aber schweres Gerät, um das verschüttete Gleis wieder freizubekommen. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis Ende dieser bzw. Anfang nächster Woche dauern – eine genaue Prognose könne man noch nicht geben.

Einen weiteren Zwischenfall habe es in Ottweiler gegeben: Ein Baum stürzte auf eine Oberleitung und kollidierte mit einem Zug, wie der Sprecher sagte. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Fahrgäste konnten aus dem Zug in einem Regionalexpress auf dem Nachbargleis evakuiert werden. In Folge komme es auf der Strecke zwischen Saarbrücken und Frankfurt zu Verspätungen oder Ausfällen.