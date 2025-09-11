Sportplatz in Schillingen erhält neue Beleuchtung

SCHILLINGEN – In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Schillingen hat Westenergie die Beleuchtung des Sportplatzes modernisiert.

Insgesamt sorgen sechs neue LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung. Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran.

Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 60 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig reduziert der Einsatz modernster LED-Technik den CO2 Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität auf dem gesamten Platz.

Ortsbürgermeister Markus Franzen betonte: „Durch die neue, langlebigere LED-Technik, entlasten wir den Haushalt der Gemeinde und schonen zudem die Umwelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir zur Verbesserung der Infrastruktur in Schillingen beitragen können. Die neue Beleuchtung sorgt durch die optimierte Beleuchtungsqualität auch für mehr Sicherheit.“