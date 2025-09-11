Steinebrück: Verfolgungsjagd mit Polizei endet in Crash – 22-Jähriger in U-Haft

STEINEBRÜCK/A60 – Am Dienstagabend, 9. September, entzog sich ein Pkw-Fahrer am Grenzübergang Steinebrück einer Kontrolle.

Etwa eine halbe Stunde später wurde das Fahrzeug in der Nähe des Autobahnkreuzes Wittlich gesichtet. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, was eine Verfolgungsjagd auslöste.

Festnahme in Salmtal

Die Verfolgungsjagd endete, als der Peugeot in der Anschlussstelle Salmtal verunfallt und ohne Insassen aufgefunden wurde. Eine sofort eingeleitete Suche mit Drohnen und Spürhunden blieb zunächst ohne Erfolg. Wie die Ermittlungen ergaben, waren das Fahrzeug und die Kennzeichen gestohlen.

Gestern Vormittag konnte der 22-jährige Tatverdächtige nach einem Zeugenhinweis im Bereich Salmtal festgenommen werden. Er steht im Verdacht, eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich geführt zu haben. Heute wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.