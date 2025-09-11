TRIER: Aufsehen an der Treviris – Aggressive Fahrgäste rufen Polizei auf den Plan

TRIER – Am Donnerstagmittag (11. September 2025) kam es gegen 11.40 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Bushaltestelle Treviris in Trier. Mehrere Polizeibeamte und zwei Streifenwagen waren vor Ort, was bei zahlreichen Passanten für Aufsehen sorgte.

Grund: Aggressives Verhalten bei Fahrkartenkontrolle

Wie die Polizei Trier auf Nachfrage von lokalo.de bestätigte, hatten die Beamten Mitarbeiter der Stadtwerke Trier (SWT) bei einer Fahrkartenkontrolle unterstützt. Zwei Fahrgäste hatten sich dabei aggressiv gegenüber den Kontrolleuren verhalten.

Polizeisprecher Fleischmann gegenüber lokalo.de: „Unsere Kollegen haben die Kontrolle begleitet und die Mitarbeiter unterstützt.“

Keine weiteren Zwischenfälle

Die Situation konnte durch das Einschreiten der Polizei schnell beruhigt werden. Zu weiteren Straftaten oder Verletzten kam es nach Angaben der Beamten nicht.