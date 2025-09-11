Tür zu, Baby drin: Windstoß sperrt Frau aus Auto aus

0
Foto: Polizeipräsidium Westpfalz

KAISERSLAUTERN – Autotür zu, aber Schlüssel und Kleinkind im Wagen – in diese missliche Lage ist eine Frau in Kaiserslautern geraten.

Wie die Polizei mitteilte, war die 54-Jährige ausgestiegen, um einen Brief einzuwerfen. Jedoch schlug der Wind die Tür zu und der wenige Wochen alte Enkel lag im Auto.

Die Frau habe die Polizei verständigt, zudem seien Rettungsdienst und Feuerwehr hinzugerufen worden, hieß es. Nach kurzer Zeit sei die Tür des Fahrzeugs geöffnet und das Baby «befreit» worden.

«Dem Kleinen ging es gut. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Ende gut – alles gut», bilanzierte das Polizeipräsidium Westpfalz.

Vorheriger ArtikelHangrutsch und umgestürzter Baum: Züge im Saarland ausgebremst
Nächster ArtikelPyro-Wahnsinn und Verwüstungen: Mainz 05 droht doppelte Fan-Strafe durch UEFA

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.