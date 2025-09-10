LKW-Fahrer überfährt rote Ampel und verursacht tödlichen Crash

BEXBACH – Am heutigen Mittwoch, dem 10. September 2025, ereignete sich gegen 12:25 Uhr in Bexbach ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 52-jähriger Sattelschlepper-Fahrer überfuhr eine rote Ampel und kollidierte mit einem Mercedes.

Fahrerflucht nach tödlichem Unfall

Der 73-jährige Fahrer des Mercedes wurde durch den Aufprall tödlich verletzt und verstarb an der Unfallstelle. Seine 62-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der LKW-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Er konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von der Polizei Homburg auf der BAB 6 festgestellt werden. Die L115 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund fünf Stunden voll gesperrt. Die Polizeiinspektion Homburg bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.