++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 geht hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 11.09.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 11.09.25, 00.00 Uhr:

Nachdem es gestern beim Diesel-Preis leicht runter ging, geht es bei der Super-Variante Super 98 (Super Plus) ab Mitternacht im Preis hoch.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Donnerstag dann weiter 1,424Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt ebenfalls gleich, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,478 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird im Preis 2,4 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag dann 1,605 Euro kostet.