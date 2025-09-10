Transatlantische Spannungen: Schweitzer diskutiert mit hochkarätigen USA-Experten

Im Festsaal der Staatskanzlei diskutiert der Ministerpräsident mit Fachleuten über den künftigen Platz des Bundeslandes im deutsch-amerikanischen Verhältnis.

0
Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

MAINZ. Inmitten transatlantischer Spannungen diskutiert Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) heute mit Expertinnen und Experten über das Verhältnis zwischen Rheinland-Pfalz und den USA. Zur Veranstaltung im Festsaal der Staatskanzlei in Mainz werden unter anderem Cathryn Clüver-Ashbrook von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Direktor David Sirakov von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz erwartet.

Wohl kein anderes Bundesland gilt als so eng mit den USA verwoben wie Rheinland-Pfalz. Es beherbergt Militärbasen wie Ramstein und bietet Heimat für mehr als 50.000 Amerikanerinnen und Amerikaner.

Bei der Veranstaltung in der Landeshauptstadt sollen Fragen wie «Welche Rolle kann und sollte Rheinland-Pfalz in einer sich verändernden transatlantischen Ordnung einnehmen?» besprochen werden. Die Diskussion dient auch der Vorbereitung von baldigen politischen Gesprächen von Schweitzer in den USA. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelPolizeiseelsorge in RLP und Hessen: Hilfe für Polizisten in Krisen hat viele Facetten
Nächster ArtikelTrier: Frauenlauf am kommenden Sonntag – Stadtbusse werden umgeleitet

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.