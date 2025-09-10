Trier: Frauenlauf am kommenden Sonntag – Stadtbusse werden umgeleitet

TRIER. Am Sonntag, 14. September 2025, werden die Stadtbusse bis voraussichtlich 12 Uhr wegen des Trierer Frauenlaufs wie folgt umgeleitet:

Die Linie 80 in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße fährt bis zur Haltestelle Treviris ihre übliche Route und wird anschließend über Moselstraße und Bruchhausenstraße umgeleitet.

Die Linie 81 in Richtung Euren/Igel fährt ihre gewohnte Route bis zur Haltestelle Tiergarten und wird über Sickingenstraße, Bergstraße, Agritiusstraße, Gartenfeldstraße und Ostallee zum Hauptbahnhof umgeleitet. In Richtung Tarforst fahren die Busse bis zur Haltestelle Treviris nach Plan und dann eine Umleitung über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Lindenstraße, Zurmaiener Straße, Verteilerkreis Nord, Franz-Georg-Straße zum Hauptbahnhof umgeleitet. Anschließend führt die Umleitungsstrecke über Kürenzer Straße, Güterstraße, Agritiusstraße, Bergstraße und Sickingenstraße zurück auf die gewohnte Strecke.

Die Busse der Linie 82 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Treviris ihre normale Route und werden anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet, wo die Linie endet. In Richtung Mariahof startet die Linie 82 ab der Haltestelle Porta Nigra und fährt nach Plan.

Die Linie 83 fährt in Richtung Feyen wie gewohnt. Alle Busse der Linie 83 in Richtung Tarforst fahren ihre übliche Strecke bis zur Haltestelle Treviris und dann eine Umleitung über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Lindenstraße, Zurmaiener Straße, Verteilerkreis Nord und Franz-Georg-Straße zum Hauptbahnhof. Ab hier fahren die Busse der Linie 83 ihre normale Route.

Die Linie 84 in Richtung Hauptbahnhof wird ab der Haltestelle Tiergarten über Sickingenstraße, Bergstraße, Agritiusstraße und Gartenfeldstraße auf die normale Route umgeleitet. In Richtung Irsch fahren die Busse der Linie 84 eine Umleitung vom Hauptbahnhof über Kürenzer Straße, Güterstraße, Agritiusstraße, Bergstraße und Sickingenstraße auf die übliche Strecke.

Die Busse der Linie 85 in Richtung Hauptbahnhof fahren ihre übliche Strecke bis zur Haltestelle Metzer Allee und werden anschließend über Südallee, Gerty-Spies-Straße, Walramsneustraße, Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra geleitet, wo die Linie endet. In Richtung Weismark/Feyen/Castelnau-Mattheis startet die Linie 85 ab der Haltestelle Porta Nigra und fährt nach Plan.

Die Linie 86 in Richtung Hauptbahnhof fährt ab der Haltestelle Hauptfriedhof eine Umleitung über Wasserweg und Schöndorfer Straße. In Richtung Waldrach/Morscheid fahren die Busse der Linie 86 eine Umleitung über Theodor-Heuss-Allee und Paulinstraße.

Die Busse der Linie 87 in Richtung Hauptbahnhof fahren ihre übliche Strecke bis zur Haltestelle Treviris und werden anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra geleitet, wo die Linie endet. In Richtung Quint/Schweich startet die Linie 87 ab der Haltestelle Porta Nigra und fährt nach Plan.

Die Linie 88 in Richtung Filsch/Bonerath wird nach dem Start am Hauptbahnhof über Kürenzer Straße, Güterstraße, Agritiusstraße, Bergstraße und Sickingenstraße auf die gewohnte Route umgeleitet. Aus Bonerath/Pluwig in Richtung Hauptbahnhof kann die Linie 88 ihre gewohnte Strecke fahren.

Die Busse der Linie 89 in Richtung Hauptbahnhof fahren ihre übliche Strecke bis zur Haltestelle Treviris und werden anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra geleitet, wo die Linie endet. In Richtung Roscheid startet die Linie 89 ab der Haltestelle Porta Nigra und fährt nach Plan.

Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren. Während der Sperrung können die Anschlüsse am Hauptbahnhof nicht garantiert werden. Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)