Schach-Simultan-Turnier in Wittlich: Bis zu 20 Teilnehmer gegen Stadtmeister Comes

WITTLICH. Am Freitag, den 19. September, findet in Wittlich ab 20.15 Uhr eine Schach-Simultan-Veranstaltung mit dem amtierenden Wittlicher Stadtmeister Bruno Comes statt.

Comes tritt gegen gegen Schachspieler aus der Stadt Wittlich und Umgebung an. Simultan bedeutet, dass der Stadtmeister gleichzeitig gegen Alle spielt. Er geht von Brett zu Brett und macht jeweils einen Zug. Der Gegner antwortet erst, wenn der Stadtmeister in der nächsten Runde wieder am Brett erscheint.

Jeder kann mitspielen, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Das Turnier findet in der Hasenmühle (am Ende vom Hasenmühlenweg) statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung: 0176/4764 4487 oder 06571 / 6321