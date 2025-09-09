RLP: Freilaufende Pferde auf Landstraße bei Freizeitpark lösen Polizeieinsatz aus

HAßLOCH. Der Polizeiinspektion Haßloch wurden am heutigen Morgen, um 7.13 Uhr, durch mehrere Autofahrer fünf freilaufende Pferde auf und neben der Fahrbahn der vielbefahrenen L529 (Holiday-Park-Straße) gemeldet. Die Tiere waren zunächst auf der Landesstraße unterwegs und flüchteten später auf angrenzende Felder, um dort zu grasen.

Die Polizei konnte die Tiere rechtzeitig und wohlbehalten auffinden und bis zum Eintreffen der Verantwortlichen überwachen. Die Pferde wurden sodann eingefangen und in ihre Stallungen zurückgeführt.

Die Polizei Haßloch bedankt sich für das besonnene Verhalten aller Verkehrsteilnehmer und weist darauf hin, dass eine ordnungsgemäße Sicherung von Weidetieren unerlässlich ist, um Gefahren für Mensch und Tier im Straßenverkehr zu verhindern. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)