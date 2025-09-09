++ Saarland: Die 13-jährige Noelle-Julie K. wird vermisst ++

0
Foto: Polizeiinspektion Saarlouis

SAARLOUIS. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der 13-jährigen Noelle-Julie Köhl aus Saarlouis. Die Noelle-Julie ist seit Montagmorgen, 8.9.2025, von zu Hause abgängig.

Die Noelle-Julie war zuletzt u.a. bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil. Die Vermisste ist 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange rötliche Haare und helle Haut mit Sommersprossen. Hinweise zu der Vermissten und und deren Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Saarlouis, Tel.: 06831/ 90 10. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)

