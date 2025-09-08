Blinde Zerstörungswut: Vandalismus an der Grundschule in Daleiden

DALEIDEN – Im Zeitraum von Freitag, dem 05. September 2025, bis Montag, dem 08. September 2025, kam es auf dem Gelände der Grundschule Daleiden zu einem Fall von Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter kippten Dixi-Toiletten um und brachen eine Tür eines Baucontainers auf.

Polizei bittet um Hinweise

Durch die Taten entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule Daleiden beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.