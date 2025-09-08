Luxemburg: Nach Hausdurchsuchung – Zwei Drogendealer festgenommen

LUXEMBURG/STADT – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr in der Nacht zum 07.09.2025 ein Vorfall in einem Café in der Rives de Clausen in Luxemburg-Stadt gemeldet.

Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte einen Mann antreffen, der sich weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen. Als er aufgefordert wurde, die Beamten zu begleiten, warf er ein Taschentuch, in dem sich sechs Kokainkugeln befanden, auf den Boden.

Zwecks weiterer Ermittlungen wurde er zur Dienstelle gebracht. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der mutmaßliche Drogendealer öfters bei einem Bekannten übernachten würde und dort seine Drogen lagern wurde. Eine anschließende Hausdurchsuchung verlief positiv, es konnten weitere Drogen aufgefunden werden, sowie Bargeld, Drogenutensilien und Medikamente. Diese wurden beschlagnahmt, sowie Mobiltelefone und ein IPad.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde beide Personen festgenommen und am Nachmittag des 07.09.2025 dem Untersuchungsrichter vorgeführt.