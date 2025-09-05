Kulturtraum oder Albtraum? Trierer Theater-Sanierung könnte auf über 100 Millionen Euro explodieren!

TRIER. Die Sanierung des Theaters entwickelt sich zum teuersten Schauspiel der Stadtgeschichte. Nach exklusiven Informationen des Trierichen Volksfreunds liegen die geschätzten Baukosten für den ausgewählten Entwurf inzwischen bei 102 Millionen Euro – also mehr als doppelt so viel wie ursprünglich kalkuliert.

Von 48 auf 102 Millionen Euro

2018 rechnete die Stadt noch mit 48 Millionen Euro (inklusive Orchesterprobesaal 51,2). Später war von rund 81 Millionen Euro die Rede. Nun zeigt sich: Selbst diese Zahl war offenbar zu optimistisch. Laut den internen Unterlagen versucht die Baubegleitende Kommission zwar, durch Abstriche bei der Ausstattung die Kosten auf 90,5 Millionen Euro zu drücken – doch die Realität könnte und wird vermutlich anders aussehen.

Zusatzkosten noch nicht eingerechnet

Denn die 102 Millionen Euro sind nur der Anfang:

Das neue Probenzentrum im Energie- und Technikpark, das die Stadtwerke bis 2026 errichten, schlägt mit 12 Millionen Euro zu Buche.

Für den Interims-Spielbetrieb wird ein Tufa-Anbau mit bis zu 380 Plätzen gebaut – Kostenpunkt rund 13 Millionen Euro .

Ergebnisse des Bodengutachtens fehlen noch – mögliche Altlasten, archäologische Funde oder Bomben könnten weitere Millionen verschlingen.

Außenanlagen und Freiflächen sind bislang gar nicht berücksichtigt【web†source】.

Hinter verschlossenen Türen

Brisant: Öffentlich wurde über die Kostensteigerung bislang nichts bekannt. Begründung der Stadt: Solange es sich nur um Schätzungen handele, sei eine Veröffentlichung nicht üblich. Erst wenn belastbare Berechnungen vorliegen, werde der Stadtrat offiziell beraten. Zwar sei jede Fraktion über die Baubegleitende Kommission eingebunden – Transparenz bei einem solchen kostenintensiven Mammutprojekt sieht jedoch anders aus

Wer soll das bezahlen?

Das Rathaus setzt weiter auf Fördermittel: Beim Tufa-Anbau habe das Land bereits 60 Prozent übernommen. Außerdem prüft die Stadt, ob Mittel aus dem sogenannten Infrastruktur-Booster von Bund und Land (für Trier insgesamt 100,3 Mio. Euro über zwölf Jahre) genutzt werden können. Kritiker warnen jedoch, dass dieses Geld eigentlich für Straßen, Brücken und Schulen gedacht ist!

Während Kulturdezernent Markus Nöhl das Projekt als „notwendige Investition in die kulturelle Zukunft“ verteidigt, stellt sich die Frage: Kann sich Trier diese Sanierung wirklich leisten?

Ein Theater für Wenige, eine Rechnung für Alle

Das Theater Trier ist unbestritten ein kultureller Leuchtturm der Region. Trotz seiner kulturellen Bedeutung erreicht es jedoch ehrlicherweise nur einen kleinen Teil der Trierer Bevölkerung. Gleichzeitig stehen die Stadtfinanzen durch hohe Sozialausgaben, marode Infrastruktur und Bildungsnotstände unter erheblichem Druck. Das Theater Trier steht daher nicht nur für Kultur, sondern auch für die Frage, wie öffentliche Gelder verantwortungsbewusst und sinnvoll eingesetzt werden sollen. Kritiker sehen in der Sanierung ein Prestigeprojekt, das an den Bedürfnissen der breiten Masse vorbeigeht.

Fazit: Kulturträume mit Risiko

Die Sanierung des Trierer Theaters wird zur Kostenfrage von historischem Ausmaß. Mehr als 100 Millionen Euro stehen im Raum, zusätzliche Risiken sind absehbar, die Finanzierung bleibt vage. Was bleibt, ist die entscheidende Frage: Kann Trier sich dieses Prestigeprojekt leisten – oder droht die Stadt, dafür an anderer Stelle den Preis zu zahlen?