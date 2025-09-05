Schwerer Unfall in Igel: Kind kollidiert mit Bus und wird schwer verletzt

Igel/Liersberg. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, 4. September 2025, in der Ortslage Igel/Liersberg ereignet. Gegen 16.20 Uhr stieß ein siebenjähriger Junge auf seinem Fahrrad mit einem Linienbus zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Kind in einen Einmündungsbereich eingefahren, als es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Bus kam. Der Junge erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers. Noch an der Unfallstelle wurde er durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Mehr Blaulicht-News

Um den Hergang möglichst umfassend aufzuklären, wurde das spezialisierte Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier hinzugezogen. Dieses unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Trier bei der Dokumentation und Spurensicherung. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.