42-Jähriger bei Raub verletzt – Täter entkommen

Polizeiwagen
Foto: dpa-Archiv

KIRCHHEIMBOLANDEN –  Bei einem Raubüberfall ist ein 42 Jahre alter Mann in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) verletzt worden.

Der Mann gab laut Polizei an, dass am späten Donnerstagabend drei Männer an seiner Haustür geklingelt, ins Haus gedrängt und ihn niedergeschlagen hätten. Sie hätten eine höhere Summe Geld von ihm verlangt und erhalten.

Danach seien die mit Sturmhauben maskierten Täter entkommen, teilte die Polizei weiter mit. Der 42-Jährige habe Verletzungen am Kopf und Oberkörper erlitten, eine medizinische Erstversorgung aber abgelehnt. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei nicht bekannt. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

