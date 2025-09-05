Feuerteufel unterwegs: Wiederholt brennende Mülleimer in Saarbrücker Innenstadt

SAARBRÜCKEN – In Saarbrücken soll ein 19-Jähriger wiederholt öffentliche Mülleimer in Brand gesetzt haben.

Wie die Polizei mitteilte, hätte es von Dienstag bis Donnerstag insgesamt 15 Feuer gegeben. Durch die Brände wurden unter anderem das Fenster eines Gebäudes sowie die dort montierte Klima- und Lüftungsanlage beschädigt.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben 13 Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer sowie zwei Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung ein.

Im Rahmen eines Sondereinsatzes in der Nacht vom 04.09.2025 auf den 05.09.02025 gelang es der Fahndungs- und Aufklärungseinheit Straßenkriminalität der PI Saarbrücken-Stadt einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 19-jährigen deutschen Staatsbürger, welcher derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Der Heranwachsende wurde nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.