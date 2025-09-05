Sand, Sonne, Tacklings: Beachrugby-Feuerwerk in Trier zum 40-jährigen Jubiläum

TRIER – Trier hat am vergangenen Wochenende gezeigt, dass Rugby auch im Sand richtig Spaß machen kann: Zum 40-jährigen Jubiläum der Rugbyabteilung des FSV Trier-Tarforst e.V. wurde ein Beachrugbyturnier veranstaltet, das nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch ein voller Erfolg war.

Bei bestem Wetter und mit zahlreichen ZuschauerInnen traten fünf Herrenteams gegeneinander an: Kaiserslautern, die Spielgemeinschaft RMV (Frankfurt/Mainz), Worms, die frisch gegründeten Kowalski Oldboys Trier sowie das Gastgeberteam Trier selbst. Es wurde getackelt, gerannt, geschwitzt und gejubelt – und das alles mit einer ordentlichen Portion Sand zwischen den Zehen.

Die RMV setzte sich am Ende mit starken Spielzügen und viel Teamgeist durch und sicherte sich den Turniersieg. Trier landete knapp dahinter auf Platz 2, gefolgt von Kaiserslautern auf dem dritten Rang. Worms belegte Platz 4. Die Kowalski Oldboys, zwar sportlich Letzter, wurden dafür mit der Goldenen Kokosnuss als Sieger des Spaßturniers ausgezeichnet – ein Preis, der für gute Laune und Teamspirit steht.

Auch der Rugby-Nachwuchs kam nicht zu kurz: Insgesamt 10 Teams und einige GastspielerInnen aus den Altersklassen U10 und U12 aus Worms, Mainz, Heidelberg, Bonn und Trier zeigten eindrucksvoll, was sie draufhaben. Mit viel Einsatz und Begeisterung rannte, passte und tackelte der gesamte Rugbynachwuchs – ein echtes Highlight für alle, egal ob Kinder, Eltern oder ZuschauerInnen.

Natürlich kamem auch die Kleinsten auf ihre Kosten. Neben dem regulären Turnierbetrieb wurde für die Kids unter 8 Jahren ein Training inklusive Abschlussspiel geboten. Und wer sich im Anschluss immer noch nicht verausgabt hatte, konnte auf der Hüpfburg auch die letzte überschüssige Energie verbrauchen.

Ein großes Dankeschön geht an den Trimmelter SV für die Bereitstellung des Spielfelds sowie an den FSV Trier-Tarforst, der als Dachverein die Rugbyabteilung unterstützt. Ohne diese Partner wäre das Turnier nicht möglich gewesen.

Fazit: Ein rundum gelungenes Event mit sportlichem Ehrgeiz, viel Spaß und einer tollen Gemeinschaft – so feiert man 40 Jahre Rugby in Trier!