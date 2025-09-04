1050 Jahre Graach: Moselgemeinde feiert Jubiläum und ernennt Ehrenbürger

Graach an der Mosel – Ein ganz besonderes Jubiläum durfte die Moselgemeinde Graach am Samstag, 16. August 2025, feiern: 1050 Jahre Ortsgeschichte. Bei bestem Sommerwetter erlebten Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein abwechslungsreiches Festprogramm – von Musik und Kultur bis hin zu Wein, Kulinarik und einer feierlichen Ehrung.

Ein Programm für alle Generationen

Bereits am Nachmittag wartete ein buntes Angebot auf die Besucher: Neben Kaffee und Kuchen lockten eine Hüpfburg für die Kleinsten sowie Führungen durch das Heimatmuseum. Dieses hatte Altbürgermeister Winfried Ehlen vor rund 35 Jahren mit großem Engagement ins Leben gerufen – und seither mit viel Liebe zum Detail stetig erweitert.

Am Abend folgte der offizielle Festakt in der Pfarrkirche, musikalisch umrahmt vom Gospelchor Wittlich sowie Thomas Maur und Theresia Thiesen an Trompete und Orgel. Nach den Begrüßungsworten und einer Festrede von Verbandsgemeindebürgermeister Leo Wächter wurde ein ganz besonderer Moment eingeläutet.

Artur Weber zum Ehrenbürger ernannt

Mit großem Applaus und in feierlichem Rahmen erhielt Artur Weber die Ehrenbürgerwürde der Ortsgemeinde Graach. Weber gilt als engagierter Chronist der Ortsgeschichte: Bereits 1975 veröffentlichte er gemeinsam mit Winfried Ehlen das „1000-Jahr-Buch Graach". Weitere Werke folgten – darunter „400 Jahre Pfarrkirche Graach" (2001), das monumentale 807-seitige Werk „Graach in Raum und Zeit" (2006), „Grähja Platt" (2022) sowie zuletzt „Wo Abt und Dompropst sich niederließen" (2023). Für sein jahrzehntelanges Engagement um die historische Dokumentation seines Heimatortes erhielt Weber eine Urkunde, die ihn offiziell zum Ehrenbürger macht.

Ausklang in der Mattheiser-Halle und Festkonzert

Im Anschluss an den Festakt lud die Gemeinde in die Mattheiser-Halle ein. Bei regionalen Speisen und Getränken sorgte der Musikverein Harmonie Graach für den musikalischen Ausklang eines gelungenen Abends.

Doch damit nicht genug: Am 30. August 2025 fand als Ergänzung ein festliches Konzert in der Kirche statt. Mit Gerda Koppelkamm-Martini (Flöte) und Berthold Botzet (Orgel) wurde ein hochkarätiges musikalisches Programm geboten. Der anschließende Umtrunk diente einem guten Zweck – die Einnahmen flossen in den Erhalt der historischen Klaisorgel.

Dank an Helferinnen und Helfer

Die Ortsgemeinde Graach bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten, die mit viel Einsatz und Engagement zum Gelingen des Jubiläums beigetragen haben. Bürgermeister, Gemeinderat und Arbeitskreis würdigten die Helferinnen und Helfer sowie die zahlreichen Gäste, die gemeinsam 1050 Jahre Graach an der Mosel feierten.