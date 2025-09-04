++ Update: Schwerer Unfall auf der A48 – So kam es zu dem Crash ++

KOBLENZ. Wie von lokalo.de berichtet, ereignete sich heute Morgen gegen 7.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A48 in Fahrtrichtung Dernbacher Dreieck, kurz vor der Anschlussstelle Koblenz Nord.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand dürfte sich der Unfall wie folgt ereignet haben:

Ein PKW befuhr den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Koblenz Nord in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, wo zu diesem Zeitpunkt ein Kleintransporter fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Transporter gegen die Mittelschutzwand prallte, mit einem weiteren PKW zusammenstieß und sich anschließend überschlug.

Alle Insassen konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Richtungsfahrbahn Dernbach war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Montabaur, die Feuerwehr Koblenz, die Autobahnmeisterei sowie der Rettungsdienst. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)