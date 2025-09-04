RLP: Diebe mit Vorliebe für Großes – Gastro-Ausrüstung und Baggersortierlöffel weg

Ein Anhänger mit Gastro-Ausrüstung und ein Teil eines Baggers sind verschwunden. Ob die Diebstähle zusammenhängen, ist noch unklar.

Foto: Polizei

ZWEIBRÜCKEN. In Zweibrücken haben Unbekannte einen Anhänger mit Gastro-Ausrüstung und ein Teil eines Baggers gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der Anhänger auf einem Parkplatz unter der Autobahnbrücke in Zweibrücken-Ixheim abgestellt.

«Auf dem Anhänger befanden sich diverse Gegenstände, unter anderem mehrere Gastro-Bräter und eine Kühltruhe.» Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro.

Ebenfalls Ende August oder Anfang September wurde von einer Baustelle in Zweibrücken-Rimschweiler ein dort abgelegter Baggersortierlöffel entwendet. Sein Wert wird mit etwa 5.500 Euro angegeben. Ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht, ist nicht sicher. Die Polizei sucht Zeugen. (Quelle: dpa)

