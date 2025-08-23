Stehende Ovationen: Bätzing-Lichtenthäler als SPD-Landeschefin wiedergewählt

Die Westerwälderin fährt ein fulminantes Ergebnis ein und bekommt stehende Ovationen.

0
Sabine Bätzing-Lichtenthäler steht wie erwartet weiter an der Spitze der Landes-SPD. Foto: Harald Tittel/dpa

IDAR-OBERSTEIN. Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist mit großer Mehrheit als Vorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD wiedergewählt worden. Die 50-Jährige aus dem Westerwald bekam auf dem Landesparteitag in Idar-Oberstein 98,94 Prozent der Stimmen.

Auf sie entfielen 280 von 283 gültigen Stimmen, drei Delegierte stimmten mit Nein. Bätzing-Lichenthäler war im September vergangenen Jahres als erste Frau an die Spitze der seit 34 Jahren im Land regierenden SPD gekommen als Nachfolgerin des langjährigen Landeschefs Roger Lewentz. Damals hatte Bätzing-Lichenthäler ebenfalls mehr als 98 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gab es bei der Wahl nicht. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelTop Platz und großes Engagement: Golf Club Trier trägt erneut Offene Deutsche Meisterschaft aus
Nächster ArtikelRLP: Betrunkener Biker ohne Führerschein haut von Unfallort ab – durch Zeugenhinweise geschnappt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.