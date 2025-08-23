Stehende Ovationen: Bätzing-Lichtenthäler als SPD-Landeschefin wiedergewählt

IDAR-OBERSTEIN. Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist mit großer Mehrheit als Vorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD wiedergewählt worden. Die 50-Jährige aus dem Westerwald bekam auf dem Landesparteitag in Idar-Oberstein 98,94 Prozent der Stimmen.

Auf sie entfielen 280 von 283 gültigen Stimmen, drei Delegierte stimmten mit Nein. Bätzing-Lichenthäler war im September vergangenen Jahres als erste Frau an die Spitze der seit 34 Jahren im Land regierenden SPD gekommen als Nachfolgerin des langjährigen Landeschefs Roger Lewentz. Damals hatte Bätzing-Lichenthäler ebenfalls mehr als 98 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gab es bei der Wahl nicht. (Quelle: dpa)