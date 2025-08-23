RLP: Betrunkener Biker ohne Führerschein haut von Unfallort ab – durch Zeugenhinweise geschnappt

Der Autofahrer hätte Vorfahrt vor einem Motorradfahrer gehabt. Weil er auswich, ist nichts Größeres passiert. Die Fahrerflucht endete schnell.

PIRMASENS. Die Polizei hat einen Motorradfahrer ausfindig gemacht, der betrunken und ohne Führerschein Fahrerflucht begangen hat. Der 42-Jährige nahm einem anderen Auto am Freitag an einer Kreuzung in Pirmasens die Vorfahrt, wie die Polizei berichtete. Der vorfahrtsberechtigte Autofahrer musste stark ausweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Der Zweiradfahrer stürzte bei seinem Ausweichmanöver selbst zu Boden. Kurz darauf floh er vom Unfallort. Mithilfe von Zeugenhinweisen kam die Polizei dem Mann auf die Spur. Die Beamten trafen den 42-jährigen Mann aus Pirmasens zu Hause an und fanden auch das Motorrad.

Die Beamten stellten bei ihm eine erhebliche Alkoholkonzentration fest und fanden heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für sein Gefährt besaß. Bei dem Unfall hatte er sich Schürfwunden zugezogen. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug beträgt rund 2.000 Euro. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, nun muss er mit der Entziehung seines Führerscheins rechnen. (Quelle: dpa)