Feuer-Drama in der Nacht: Frau springt in Merzig aus brennendem Haus!

MERZIG. Dramatische Szenen in der Nacht zu Freitag im Merziger Stadtteil Fitten: Gegen 00:37 Uhr brach in einer Doppelhaushälfte am Fitterbach ein verheerender Brand aus. Innerhalb kürzester Zeit stand das erste Obergeschoss in Vollbrand, die Flammen griffen bereits auf den Dachstuhl über.

Nach ersten Angaben der Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers drei Personen im Gebäude. Während zwei Bewohner sich rechtzeitig ins Freie retten konnten, sprang eine 58-jährige Frau offenbar in Panik aus dem Fenster des Obergeschosses – und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Neben schweren Verletzungen durch den Sturz erlitt sie eine Rauchgasvergiftung. Ob sich ihr Zustand seit der Nacht verändert hat, war zunächst unklar.

Großeinsatz der Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand das Obergeschoss bereits in Flammen, dichter Rauch drang aus dem Dachbereich. Mehrere Atemschutztrupps begannen sofort mit der Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff. Über die Drehleiter wurde zusätzlich von außen gelöscht. Mehr Blaulicht-News

Zwei Einsatzabschnitte wurden gebildet, um den Vollbrand einzudämmen. Der Dachbereich wurde geöffnet, um Glutnester abzulöschen. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude abschließend auf mögliche Brandherde.

Rettung und Versorgung der Verletzten

Die verletzte Frau wurde aus dem Gefahrenbereich gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Vor Ort waren mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach einer ersten Schätzung der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.