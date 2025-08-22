Trier: Bernkastel-Wittlicher Landrat trifft Oberbürgermeister

TRIER – Die Herausforderungen der kommunalen Selbstverwaltung und die finanzielle Ausstattung von Städten und Gemeinden – das waren Themen, die Oberbürgermeister Wolfram Leibe und der Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, Andreas Hackethal, bei dessen ersten Besuch im Trierer Rathaus in der neuen Funktion besprochen haben.

Hackethal ist seit Februar Landrat in Bernkastel-Wittlich, zuvor war er Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach. Die beiden Verwaltungschefs waren sich einig, dass es eine der größten Herausforderungen der kommunalen Politik ist, die Demokratie als solche zu stärken und tauschten zu diesem und weiteren Themen Erfahrungen aus.

Sie waren sich auch einig, die Zusammenarbeit der Landkreise und der Stadt Trier in Region zu stärken. Im Anschluss zeigte der Oberbürgermeister dem Landrat sowohl den Rathaussaal im Chor des ehemaligen Augustinerklosters als auch die Dokumenten-Abholstation des Bürgeramtes im Rathaus-Foyer, die auf großes Interesse des Verwaltungschefs stieß.