Trier: Bewohnerin überrascht Einbrecher in der Wohnung – der springt vom Balkon und flüchtet

TRIER – Wie die Polizei Trier mitteilt, wurde am Freitag, 22.08.25, in eine Wohnung im 1. Obergeschoss in der Steinbrückstraße in Trier eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht.

Täter flüchtet nach Konfrontation

Der unbekannte Täter verschaffte sich auf ungeklärtem Weg Zutritt zur Wohnung. Die Bewohnerin, die sich zur Tatzeit in ihrer Wohnung befand, wurde auf den Mann aufmerksam und konnte beobachten, wie dieser die Wohnung über den Balkon verließ und von dort heruntersprang.

Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Der Täter wird als 1,70 m bis 1,80 m groß, athletisch und mit hellen Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit Shorts und ein helles T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0651 983-43390 zu melden.