Kreuzschlitzschrauben vor Reifen gelegt: Mehrere PKWs in Dampflos beschädigt

Polizeiwagen
Foto: dpa / Symbolbild

HERMESKEIL. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 14.8.2025, und Montag, den 18.8.2025, wurden in der Brunnenstraße in Damflos mindestens vier PKWs beschädigt. Unbekannte Täter legten Kreuzschlitzschrauben vor die Reifen der Fahrzeuge, sodass diese beim Anfahren in die Reifen eindrangen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Hermeskeil ermittelt neben der Sachbeschädigung auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503/9151-10 oder per Mail an [email protected] entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

